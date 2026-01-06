ONU condena intervención en Venezuela pero abierta a hablar con EEUU para volver al país

Según su portavoz Ravina Shamdasani, el organismo esta " abierto" a dialogar con las autoridades estadounidenses para restablecerse en el país, "incluso estando en desacuerdo" con la acción militar que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Shamdasani consideró "inaceptable usar argumentos relacionados con los derechos humanos para justificar este tipo de intervención militar".

¨No pretendamos que esta es una acción tomada para defender los derechos humanos de nadie", insistió en una rueda de prensa en Ginebra.

Al contrario, advirtió de que la acción estadounidense hace que todos los Estados del mundo sean "menos seguros" y "envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Debilita el mecanismo que tenemos, concretamente las Naciones Unidas, para prevenir nuevos conflictos, incluso una tercera Guerra Mundial", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la misma rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria,, Jens Laerke, indicó que aunque lo sucedido a nivel político en Venezuela "es muy dramático", el día a día para la gran mayoría de gente sigue siendo el mismo.

Recordó que el año pasado su organismo determinó que cerca de ocho millones de personas en Venezuela, un cuarto de la población, tenían necesidades humanitarias.

"Necesitan comida, nutrición, educación, servicios sanitarios, básicamente todas las cosas que el Estado de Venezuela no ha sido capaz de proveer a sus ciudadanos durante varios años", explicó.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados indicó que lo ocurrido en Venezuela no ha provocado hasta el momento grandes movimientos de personas en zonas fronterizas.