Oposición nicaragüense: caída de una dictadura debe impulsar el derribo de las siguientes

"No bajen la guardia. La caída de una dictadura debe impulsar el esfuerzo por derribar a las siguientes", reclamó a la comunidad internacional la oposición, en un comunicado suscrito por una docena de organizaciones, entre ellas la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Concentración Democrática Nicaragüense o la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

Así, pidieron "que se mantengan y aumenten las presiones diplomáticas, económicas y jurídicas contra los Ortega-Murillo, apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua y permitiéndole definir su propio destino, aplicando herramientas de justicia y firmeza que posibiliten el cambio".

Las organizaciones opositoras celebraron que "la aplicación de la justicia" a Maduro y su esposa, Cilia Flores, "por sus actividades criminales, es una prueba clara de que ninguna dictadura es eterna y debe abrir la posibilidad para que los dictadores sean juzgados también por sus crímenes de lesa humanidad", mostrando su deseo de que la captura suponga "el inicio de una transición democrática en Venezuela".

Esta transición debería permitir "la liberación inmediata" de los presos políticos y devolver al pueblo venezolano la "soberanía mediante el respeto de su voluntad, expresada en el voto que le dio el triunfo a don Edmundo González Urrutia y legitimó el liderazgo de María Corina Machado".

"Sin embargo, este momento histórico no nos hace olvidar nuestra propia realidad. Mientras Venezuela camina hacia su libertad, Nicaragua sigue agonizando bajo el yugo de la dictadura dinástica de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un régimen que, al igual que el de Maduro, se aferra al poder mediante la represión, el fraude electoral, el secuestro de instituciones, el exilio forzado y el terrorismo de estado", recordaron.

Por ello, trasladaron su deseo también de que la captura de Maduro y su esposa "encienda una llama de esperanza indestructible" en el pueblo de Nicaragua, que los "una más allá de toda diferencia": "Nuestra resistencia civil, pacífica y valiente debe intensificarse. El inicio de una transición hacia la democracia en Venezuela será el faro que ilumine nuestro camino".