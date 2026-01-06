Oulu (Finlandia) y Trenčín (Eslovaquia) serán las Capitales Europeas de la Cultura en 2026

La inauguración de Oulu, en el centro del país nórdico, tendrá lugar del 16 al 18 de enero, y su programa cultural se desarrollará bajo el lema 'Cambio climático cultural', que abordará los desafíos globales actuales como la resiliencia frente al cambio climático, y cómo la conciencia cultural contribuye a ésta.

"La ciudad aspira a animar a su público a repensar cómo se crea, se experimenta y se comparte la cultura en esa zona", explicó la CE.

Por su parte, Trenčín, cerca de la frontera con la República Checa, celebrará su evento inaugural entre el 13 y el 15 de febrero, con un programa construido en torno al tema 'Despertar la curiosidad', a través del cual la ciudad pretende "inspirar la construcción de puentes entre la imaginación y la realidad".

"Ambas Capitales Europeas de la Cultura 2026 valoran plenamente esta iniciativa emblemática y su impacto duradero en la cultura, las ciudades y las personas de toda Europa, enriqueciendo la vida cultural, conectando a las personas a través de la creatividad e inspirando un cambio duradero a través del arte y la cultura", dijo Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte.

La Comisión ha concedido a las dos capitales europeas de la cultura 2026 el Premio Melina Mercouri, dotado con 1,5 millones de euros, financiado por el Programa Europa Creativa, en reconocimiento a la calidad de sus preparativos para el año.