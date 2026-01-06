Países nórdicos defienden la inviolabilidad de las fronteras y la soberanía groenlandesa

"Reiteramos de manera colectiva que los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia solo los pueden decidir Dinamarca y Groenlandia", consta en el texto, en el que se resalta que la seguridad en el Ártico "descansa en el respeto de los principios fundamentales de la Declaración de la ONU y las leyes internacionales, incluida la inviolabilidad de las fronteras".

La declaración resalta que el reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, es miembro fundador de la OTAN y ha trabajado con Estados Unidos sobre la seguridad en el Ártico, a través por ejemplo de un acuerdo de defensa de 1951, "que ofrece oportunidades para una mayor cooperación en seguridad".

"Como países nórdicos, estados árticos y aliados en la OTAN estamos comprometidos de forma colectiva a preservar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en el Ártico. Todos hemos dado pasos para aumentar la disuasión y la defensa en la región", apunta el texto firmado por los ministros de Exteriores de Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca.

Los países nórdicos se muestran a favor de aumentar la presencia y la vigilancia de la Alianza en la región y dispuestos a invertir aún más en defensa "en consulta estrecha con Estados Unidos y los otros aliados en la OTAN".

El texto fue difundido horas después de publicarse otra declaración similar de los líderes de los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, en la que se incidía en que Groenlandia "pertenece a su pueblo" y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden "decidir" sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, agradeció en un mensaje en la red social Facebook el apoyo de los socios europeos y pidió a Estados Unidos "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en numerosas ocasiones en el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense, declaraciones que repitió varias veces estos días tras la intervención militar de su país en Venezuela.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.