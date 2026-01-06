Pakistán reivindica la muerte de más de 2.500 insurgentes en operaciones militares de 2025

"El terrorismo es la mayor amenaza que enfrenta actualmente el Estado de Pakistán", dijo el director general de las relaciones públicas del Ejército (ISPR), el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, en un balance de seguridad desde el Cuartel General (GHQ) en Rawalpindi

"Este fue un año histórico y trascendental en nuestra lucha contra el terrorismo", agregó.

El portavoz militar detalló que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 75.175 operaciones basadas en inteligencia durante el último año, lo que supone un promedio de más de 200 redadas diarias. Según Chaudhry, "este año fue sin precedentes en la intensidad de los esfuerzos antiterroristas".

"Este año, 2.597 terroristas fueron enviados al infierno (abatidos)", afirmó el general, precisando que la gran mayoría (1.803) fueron abatidos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y 784 en Baluchistán.

Pese al triunfalismo, el año fue el más sangriento de la década. El Ejército confirmó que se registraron 5.397 incidentes terroristas en todo el país.

"El año pasado, nuestras fatalidades totales, incluyendo fuerzas de seguridad y civiles, fueron 1.235", informó el portavoz, que sin embargo destacó la mejora en la efectividad de combate comparando las cifras con el inicio de la oleada violenta.

"En 2021, un terrorista representaba tres martirios (bajas propias) y en 2025, un martirio representó dos terroristas", aseveró el teniente general para defender la actuación de las tropas.

Chaudhry vinculó el auge de la violencia al cambio de régimen en el vecino Afganistán en 2021, alegando que su territorio se ha convertido en un "centro" para organizaciones terroristas.

Además, el general acusó a Nueva Delhi de activar grupos "proxy" que operan desde Afganistán para desestabilizar el país tras la supuesta "derrota" india en el conflicto fronterizo de mayo del año pasado.