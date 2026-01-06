Perú acumula más de 5.000 millones de dólares desde 2009 mediante Obras por Impuestos

Desde la implementación del mecanismo se han adjudicado 1.105 intervenciones de este tipo, con la participación de 393 empresas privadas, detalló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

Al respecto, el presidente de la agencia, Luis Del Carpio, indicó que 2025 marcó "un hito histórico" en la adjudicación de inversión pública mediante OxI, con 501 proyectos e intervenciones por un monto total de 5.180 millones de soles (1.541 millones de dólares), la cifra más alta desde su creación.

En comparación con 2024, cuando se adjudicaron 121 proyectos por 4.315 millones de soles (1.284 millones de dólares), el número de proyectos se incrementó el año pasado en 314 %, mientras que el monto de inversión creció en 20 %.

Del Carpio sostuvo que este resultado permitirá ampliar el acceso de la población a infraestructura moderna y servicios públicos esenciales, y confirma que "es posible acelerar la inversión, cerrar brechas históricas y llevar desarrollo concreto a las regiones a nivel nacional".

Proinversión detalló que durante 2025, 178 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo y que 102 entidades públicas lo utilizaron por primera vez.

Los gobiernos regionales concentraron el 55 % del monto adjudicado, por un total de 2.845 millones de soles (846 millones de dólares); seguidos por los gobiernos locales, con el 35 %, y 1.788 millones de soles (532 millones de dólares); los organismos del gobierno nacional, con el 10 % y 542 millones de soles (161,3 millones de dólares); y las universidades públicas, con el 0,1 %, equivalente a 5 millones de soles (1,4 millones de dólares).

En cuanto a sectores, destacaron los proyectos en transportes, por un total de 1.275 millones de soles (379,4 millones de dólares); educación, por 1.168 millones de soles (347,6 millones de dólares); orden público y seguridad, por 752 millones de soles (223,8 millones de dólares); y salud, por 744 millones de soles (221,4 millones de dólares).

El organismo anticipó que las perspectivas de OxI para 2026 "son favorables", ya que se ha incrementado en 50 % el tope anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (Ciprl), hasta alcanzar los 66.838 millones de soles (19.892 millones de dólares), de los cuales 32.589 millones de soles (9.699 millones de dólares) corresponden a gobiernos regionales y 34.249 millones de soles (10.193 millones de dólares) a gobiernos locales.