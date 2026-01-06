Polonia no enviará tropas a territorio ucraniano en ningún escenario, reitera Tusk

"No hay ninguna expectativa de parte de nuestros socios de que vayan a estar presentes tropas polacas en Ucrania en ningún escenario", dijo en una rueda de prensa en declaraciones citadas por la agencia polaca PAP.

No obstante, el primer ministro destacó el papel que está dispuesto a asumir su país para apoyar los esfuerzos del resto de miembros de la Coalición de Voluntarios, de los que varios países están listos para enviar tropas.

"Polonia será el país líder cuando se trate de cuestiones logísticas y organizativas", aseguró.

Tusk también señaló que es necesario "seguir ejerciendo presión sobre Rusia" para que acepte negociar un acuerdo de paz y agradeció la disposición de todos los miembros de la Coalición de Voluntarios y del presidente estadounidense, Donald Trump, en este sentido.

En estos momentos, la perspectiva de una solución se está volviendo "realmente prometedora y cada vez más concreta", dijo, y afirmó que con cada semana está más próxima una resolución del conflicto.