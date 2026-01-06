Prisión preventiva para un sospechoso del asesinato de un periodista en Ecuador

El hombre, identificado como Dixon Benavides, fue detenido el lunes en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, después de que la Policía siguiera el rastro del teléfono móvil de Ramos, que no fue hallado en su departamento, al igual que otras de sus pertenencias, informó este martes la Fiscalía.

Según las investigaciones, el teléfono habría sido vendido por el sospechoso a otra persona un día después del crimen. Este comprador fue clave para que la Policía pueda encontrar al ahora procesado, que, de acuerdo al Ministerio Público, habría tenido una amistad con el periodista del diario El Universo.

El general Walter Villarroel, comandante de Policía de Guayaquil, explicó que el hombre había sido llamado a rendir una versión por este caso en varias ocasiones, pero que se había negado, por lo que fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

"La Fiscalía logra determinar que este ciudadano habría estado en la escena del delito y por eso solicita su prisión preventiva", señaló.

Benavides, de 26 años, no tenía antecedentes penales y fue procesado por el delito de robo con resultado de muerte.

Ramos fue uno de los cinco periodistas y comunicadores que fueron asesinados en 2025, de acuerdo a cifras de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), una de las organizaciones que busca velar por la libertad de prensa en el país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que se registra en el país en los últimos años.

Pese a eso, 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador, que contabilizó más de 8.800 asesinatos, de acuerdo a la cifras de la Policía.