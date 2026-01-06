Procesan a joven de 17 años por destrozar con pirotecnia mandíbula de perrita en Paraguay

En un comunicado, la Fiscalía apuntó que el suceso se produjo el pasado 1 de enero, cuando el adolescente manipulaba "sin supervisión de un adulto" un objeto pirotécnico conocido en Paraguay como 'cebollón', que dio al animal tras encenderlo.

La perrita, que responde al nombre de Canela, "recibió la bomba en el hocico, momento en que se produjo la explosión" y le generó "una herida severa", dijo el Ministerio Público en su declaración.

El ente añadió que la explosión causó a la perrita una "fractura conminuta de la sínfisis mandibular, fracturas transversales simples cabalgantes en el tercio medio de las ramas de la mandíbula, fractura del colmillo superior izquierdo y osteomielitis", o infección del hueso mandibular.

Según un reporte del medio local C9N, la atención de Canela, impedida de comer sólidos tras el incidente, es de aproximadamente 200.000 guaraníes (30 dólares) por día.

La ley de Bienestar y Protección Animal paraguaya, promulgada en agosto de 2025, establece penas de hasta 4 años de cárcel o multas -que no se especifican- para quienes sean hallados culpables de crueldad animal.

En el país, los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ir a la cárcel, aunque solo en centros especializados para menores.