Rusia prohíbe importación de varios productos Nestlé tras hallar ácido araquidónico

"De acuerdo con la información presentada por la empresa Nestlé Rossiya, el Servicio Federal de defensa del consumidor implementó la medida sanitaria temporal del cese de importaciones" de varios productos, que incluyen las mezclas solubles secas NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme y NAN EXPERPRO, entre otras, producidas entre el 14 de abril y el 27 de noviembre del pasado año, informó Rospotrebnadzor en su portal oficial.

Según el servicio, esta toxina fue detectada en la materia prima de un suministrador de Nestlé.

"Los síntomas tras el consumo de productos con alto contenido de toxina cereulide pueden ser vómitos y diarreas en un plazo de hasta seis horas su ingesta. Estos síntomas son parecidos al envenenamiento alimentario y a las alergias a proteinas de leche de vaca", indicó Rospotrebnadzor.

Rospotrebnadzor llamó a los usuarios tomar en cuenta dicha información a la hora de elegir estos productos y añadió que la venta de estas mezclas ha sido prohibida en Rusia.

A su vez, Nestlé Rossiya informó en su portal oficial que la compañía retiró a partir de este lunes de modo voluntario una partida limitada de productos alimenticios para menores de edad en vistas a un incremento de los controles de la calidad de las materias primas de un suministrador externo.