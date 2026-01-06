Sánchez avisa que España no aceptará que se amenace la integridad territorial de Dinamarca

Tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, Sánchez ha criticado en rueda de prensa el "precedente terrible" que ha sentado el ataque de Estados Unidos en Venezuela y que España, ha subrayado, no puede aceptar porque su único objetivo "no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda las agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo", ha alertado.

Del mismo modo, España tampoco puede aceptar que "se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca" ante las reiteradas insinuaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, por anexionarse la isla ártica de Groenlandia.

"España no va a ser cómplice de tal atropello", ha zanjado Sánchez. "No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno. No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia, cada vez son más recurrentes", ha abundado.

Por el contrario, sí que apoyará a sus aliados y estará siempre "del lado de la legalidad", para lo cual pondrá "todos los recursos" a su alcance para reforzar el multilateralismo que, "por desgracia, hoy está siendo debilitado".