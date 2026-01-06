Sánchez hablará con Delcy Rodríguez y con Edmundo González para facilitar la transición

Sánchez, en su primera rueda de prensa tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, subrayó que España puede jugar un papel de mediación y volvió a criticar duramente la acción llevada a cabo por Estados Unidos, que calificó de "ilegal" y que lamentó que, como otras anteriores, se haya debido a la "sed de petróleo".

El jefe del Ejecutivo, que compareció ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, explicó que quiere tener interlocución tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González, que recordó que vive en España.

"España puede jugar un papel de mediación, de contribución a que se sustancie la transición que acabe en unas elecciones limpias, libres, donde el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro", añadió.

Sánchez insistió en que el Gobierno español nunca reconoció al de Nicolás Maduro porque infringió las reglas y su elección fue ilegítima, pero subrayó que tampoco puede reconocer la legitimidad "de una acción militar que es a todas luces ilegal, viola el derecho internacional y su único objetivo es cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos".

Tras referirse de esa forma a la operación de Estados Unidos en Venezuela, advirtió que supone "un precedente terrible y muy peligroso", que recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre e inseguridad tras otras invasiones "guiadas por la sed de petróleo".

Sánchez aseguró que España no va a ser cómplice de ese "atropello", que no va a apoyar "la ley del más fuerte, la ley de la selva", y que estará siempre del lado de la legalidad.