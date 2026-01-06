Separatistas del Yemen se retiran de puntos clave del sur mientras Gobierno se despliega

En la provincia petrolera de Shabwa, las fuerzas aliadas del Consejo de Transición Sureño (CTS) -respaldado por EAU- se retiraron del campamento militar de Arin, al noreste de la capital provincial de Ataq, y allanaron el camino para el despliegue de las Fuerzas Escudo de la Patria - el grupo militar apoyado por Arabia Saudí- según fuentes de seguridad.

Los informantes, que pidieron mantener el anonimato, indicaron que se tomaron medidas para que las tropas progubernamentales entraran en la provincia y tomaran posiciones en instalaciones clave.

Así, está previsto que estas fuerzas aseguren infraestructuras vitales como la terminal de gas natural licuado de Balhaf y la base militar de Murrah, en un momento en el que las banderas separatistas han sido retiradas de edificios gubernamentales de Shabwa y reemplazadas por la bandera nacional del Yemen.

En Abyan, el Comité de Seguridad local dio la bienvenida a las Fuerzas Escudo de la Patria, y afirmó que su despliegue contribuirá a reforzar la estabilidad y contrarrestar las amenazas de los rebeldes hutíes, en guerra con el Gobierno desde 2014 y que controlan gran parte del noroeste del país árabe.

Estas fuerzas se coordinarán con las unidades locales, según el comité, que instó a los residentes y al personal de seguridad a cooperar con las autoridades, al tiempo que agradeció el apoyo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 en contra de los hutíes, respaldados por Irán.

Por otra parte, las fuerzas del separatista CTS abandonaron el Palacio Presidencial de Maasheq en Adén, la sede del Gobierno internacionalmente reconocido, y entregaron su control a las Brigadas de los Gigantes, una fuerza que recientemente se ha alineado con el Ejecutivo yemení.

Según un alto cargo militar consultado por EFE, las Brigadas de los Gigantes asegurarán el complejo hasta que lleguen los refuerzos de las Fuerzas Escudo de la Patria.

Esta retirada supone un cambio simbólico en Adén, ya que el CTS ha mantenido una fuerte presencia militar desde que tomó el control de gran parte de la ciudad en los últimos años.

Estos acontecimientos se producen tras los combates iniciados en diciembre entre las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente y el CTS, que busca la secesión del sur de Yemen.

La retirada de las fuerzas separatistas podría ayudar a consolidar el control del gobierno en zonas clave donde los enfrentamientos internos han debilitado a las fuerzas antihutíes y desestabilizado el ya frágil sur.