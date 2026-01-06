Seúl investiga a un grupo ultra por difamar a víctimas de esclavitud sexual de Japón

En total, más de un centenar de manifestaciones y actos fueron organizados por el grupo en 2024, que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, calificó hoy de "absurdos" y "difamatorios" a través de la red social X.

Conocida como Acción Nacional para la Abolición de la Ley de Mujeres de Consuelo, esta agrupación está siendo investigada por las autoridades de Yangsan, ciudad de la provincia de Gyeongsang del Sur (sureste del país), donde se abrió una investigación sobre cuatro de sus integrantes, entre ellos el líder del grupo, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La asociación, que publicita sus manifestaciones en redes sociales, exige, según el medio local JoongAng Ilbo, eliminar las estatuas y considerar a estas víctimas como "prostitutas", de acuerdo con los testimonios del jefe del grupo, interrogado por la policía como sospechoso.

"Es una monstruosidad, un símbolo de fraude", "¡Detengan el fraude de las mujeres de consuelo!", son algunas de las declaraciones que el líder, Kim Byung-heon, ha manifestado a través de sus redes sociales.

A pesar de cubrir las estatuas con mascarillas y telas negras donde se lee 'Demolición', es difícil que estos actos sean considerados como delitos de difamación, debido a que la ley actual del país solo tiene en cuenta la persecución de personas específicas, explica el diario JoongAng.

La Comisión de Igualdad de Género del país aún tiene pendiente aprobar un proyecto para sancionar la difamación de las víctimas y los daños a las estatuas, aunque varios proyectos de ley similares han sido rechazados en ocasiones anteriores.

Las Estatuas de la Paz recuerdan a las miles de mujeres, principalmente coreanas, que fueron forzadas a la esclavitud sexual por el Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y sus figuras se encuentran en varias ciudades de Corea del Sur.