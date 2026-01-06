Sheinbaum pide “juicio justo” para Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum reiteró la postura de México sobre el rechazo a la intervención estadounidense pues afirmó que “independientemente” de la opinión que se tenga de la presidencia de Nicolás Maduro o del Gobierno venezolano, su Administración condena la “invasión” de Washington.

“Hay que recuperar nuestra historia, nuestra constitución y lo que dice cada uno respecto a ello”, apuntó.

Recordó que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”, por lo que refirió que aunque "un país sea muy pequeño en el terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, aseveró.

Desde el día de la detención de Maduro, el pasado 3 de enero, México ha expresado su rechazo a la intervención militar de Washington en Venezuela y ha defendido la soberanía de los pueblos.

El domingo emitió un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y mostraron su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos".