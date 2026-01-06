Somalia considera visita de ministro israelí a Somalilandia una "violación de soberanía"

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Federal de Somalia condena enérgicamente la incursión no autorizada del ministro de Asuntos Exteriores de Israel en Hargeisa, parte integral e inseparable del territorio soberano de la República Federal de Somalia”, indicó la cartera somalí en un comunicado.

“Esta acción constituye una grave violación de la soberanía, la integridad territorial y la unidad política de Somalia, y representa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas”, añadieron.

El país africano reafirmó que Hargeisa es parte de Somalia y que cualquier presencia oficial sin su autorización es considerada “ilegal, nula y sin valor, y carece de validez y efecto jurídico”.

Saar se reunió hoy con el presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, quien confirmó la apertura de una embajada de Israel en la zona y, de forma recíproca, el establecimiento de una representación diplomática somalilandesa en Israel.

“Somalia insta a Israel a que cese de inmediato todas las acciones que menoscaben la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y a que respete plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, subrayó el documento.

El ministerio reafirmó su compromiso con la interacción internacional pacífica, la diplomacia constructiva y el respeto al derecho internacional, aunque recalcó que se reservan el derecho a adoptar “todas las medidas diplomáticas y jurídicas apropiadas”, para salvaguardar su soberanía, unidad nacional e integridad territorial.

El 26 de diciembre, Israel reconoció de forma oficial a Somalilandia y se convirtió en el primer país en dar ese paso, lo que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Además, Estados Unidos -aliado de Israel- fue el único de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no condenó la decisión en una reunión de emergencia celebrada la semana pasada.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, y desde entonces ambas partes han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.