Mundo
06 de enero de 2026 - 00:01

Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con EE.UU.

Washington, 5 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.

Por EFE