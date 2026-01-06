Trump congela ayudas sociales a cinco estados demócratas ante supuesto fraude en Minnesota

La congelación de los fondos para los estados de Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, que ya fue confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7.000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).

La decisión del Gobierno Trump se enmarca en el escándalo por los supuestos casos de fraude millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales destapados en Minnesota.

De hecho, la polémica ha tenido ya otras consecuencias, como la decisión del gobernador de Minnesota y excandidato a la Vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunciada este lunes de no presentarse a un tercer mandato al frente del estado.

La Casa Blanca ha endurecido su ofensiva para con estos supuestos fraudes después de que Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores publicara un video en diciembre que documenta una visita reciente suya a Minnesota para investigar estas presuntas irregularidades.

