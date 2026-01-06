Trump critica a quienes lo investigaron por ataque al Capitolio tras cinco años del asalto

"¿Sabían que las noticias nunca reportaron mis palabras: 'Caminen o marchen pacífica y patrióticamente hacia el Capitolio'... Nunca lo reportaron, es un escándalo. El Comité No Selecto (del Congreso) nunca informó eso", dijo Trump en una intervención ante miembros de su partido.

El mandatario, que ha negado su implicación en los hechos violentos del 6 de enero de 2021, insistió en que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazó a la Guardia Nacional para controlar a los atacantes.

"Nunca reportaron que a Nancy Pelosi se le ofrecieron 10.000 soldados", dijo ante políticos republicanos reunidos en el Centro Kennedy, rebautizado como Trump-Kennedy Center, a pesar de que este cambio de nombre deber ser autorizado por el Congreso.

El inédito ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 se produjo después de que Trump, en un mitin fuera de la Casa Blanca, instara a la multitud a dirigirse al Congreso y a "luchar con todas sus fuerzas".

Poco después, la Cámara Baja controlada por los demócratas creó un comité selecto para investigar el papel del presidente republicano y su entorno en los intentos de anular las elecciones de 2020.

Tras más de un año de audiencias, revisión de documentos y más de 1.000 testimonios, la comisión concluyó que Trump fue la "figura central" de un "complot multipartito" para revertir su derrota, algo que el republicano ha rechazado categóricamente.

A su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025, Trump indultó a unos 1.500 insurreccionistas, incluidos aquellos condenados de "sedición" por hechos violentos contra agentes de la policía y acusados.

Muchos de los atacantes marcharán este martes al Capitolio para marcar los cinco años del asalto y recordar a la Ashli Babbit, una manifestante abatida por la Policía dentro del Capitolio.

Opositores al presidente también planean reunirse para protestar por el blanqueo de los hechos que según insiste, ha hecho la Administración, que ha intentado eliminar y modificar registros de los sucesos, según una investigación de la Radio Nacional Pública estadounidense (NPR).