Túnez libera a miembros de una asociación francesa acusados de facilitar migración ilegal

Túnez, 6 ene (EFE).- Las autoridades tunecinas dejaron en libertad a los trabajadores de la asociación francesa "Terre d’Asile Tunisie", entre ellos a la exdirectora de la organización Sharifa Riahi, detenidos desde mayo de 2024 y acusados de facilitar la entrada y residencia ilegal de migrantes, informó este martes el comité de apoyo a la activista.