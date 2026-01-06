Wall Street abre en verde después de que el Dow Jones alcanzara sus máximos históricos

Doce minutos después de que abriera el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 0,17 %, hasta 49.059 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,07 %, hasta 6.906, y el Nasdaq avanzaba un 0,05 %, hasta 23.407.

La bolsa abrió sin grandes cambios, con los tres principales índices sumando pequeñas ganancias.

El Dow Jones seguía su camino adelante consolidando los 49.000 puntos que alcanzó en la pasada jornada gracias a un aumento motivado por la captura de Maduro, y los planes de la Administración Trump de dirigir el país caribeño hasta una transición y reinvertir en su industria petrolera.

No obstante, las grandes compañías del sector petrolero como Chevron o Exxon Mobil, que ayer llegaron a ganar un 7 % y un 4 %, este martes empezaban el día moderándose con pérdidas de un 1,97 % y un 3,7 % respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, las empresas de defensa como Norhtrop Grumman y Lockheed Martin, que ayer subieron un 4,11 % y un 2,76 %, este martes volvían a crecer un 0,44 % y un 4,61 % respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el plano tecnológico, Nvidia crecía un 2 % en el primero de los cuatro días de la feria CES de Las Vegas, en la que el gigante de los chips presentará su nueva oferta de productos de inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el petróleo de Texas se moderaba un 0,41 % hasta 58,07 dólares el barril tras cerrar el lunes con una subida del 1,7 %, mientras que el oro crecía un 0,97 %, hasta los 4.494 dólares la onza, y el platino y la plata ganaban ambos más de un 4 %.