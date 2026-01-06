Wall Street cierra en verde con el Dow Jones en máximos históricos

Al cierre, el Dow Jones creció hasta los 49.462 puntos; el selectivo S&P 500 aumentó un 0,62 %, hasta los 6.944 puntos; mientras que el tecnológico Nasdaq creció un 0,65 %, hasta los 23.547 puntos.

La bolsa operó con cierto optimismo pese a la incertidumbre geopolítica surgida tras el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, por parte de las fuerzas estadounidenses, para presentarlo ante el tribunal de Nueva York, en el que él y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ayer.

Wall Street ha seguido centrado en la lógica bursátil y no se ha visto afectada por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de "controlar" Venezuela hasta que haya una transición política.

La multinacional estadounidense Lockheed Martin, especializada en industria aeroespacial y militar, mantuvo la tendencia al alza y subió un 2,05 %.

Sin embargo, otras empresas de defensa como Northtrop Grumman, que ayer subió varios puntos, cerraron con un ligero descenso del 0,12 %.

En el campo tecnológico, Amazon subió más de un 3 %, en una sesión marcada por el renovado apetito por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA).

También destacaron otras empresa del sector como Micron Technology, que se disparó cerca de un 10 %, y Palantir, que avanzó más de un 3 %, reforzando el tono alcista del mercado.

Entretanto, las grandes compañías petroleras como Chevron o Exxon Mobil, que ayer llegaron a ganar un 7 % y un 4 %, confirmaron las pérdidas con las que empezaron el día y cerraron un 4,57 % y un 3,44 % a la baja, respectivamente.

El petróleo de Texas cayó también, un 2,04 %, hasta los 57,13 dólares el barril.

Estas bajadas se enmarcan en un momento de incertidumbre sobre la producción petrolera venezolana después de que Trump haya asegurado a las empresas estadounidenses que recuperarán los activos petroleros.

EE.UU. quiere empezar a refinar el crudo pesado del país caribeño en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.