Zimbabue se alinea con pronunciamientos internacionales y evita criticar a Estados Unidos

“Zimbabue coincide con las declaraciones de las organizaciones internacionales sobre la situación en Venezuela, ya que somos miembros signatarios y participamos en los pronunciamientos de estas organizaciones internacionales”, declaró a EFE el portavoz presidencial, George Charamba.

La operación, llevada a cabo el sábado pasado por fuerzas especiales estadounidenses, incluyó ataques contra objetivos civiles y militares en Caracas y otras zonas del país, según denunciaron las autoridades venezolanas.

Mientras varios países, entre ellos Sudáfrica, vecino de Zimbabue, condenaron la acción estadounidense como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, Harare optó por no formular críticas directas a Washington.

Las Naciones Unidas, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y el Movimiento de Países No Alineados expresaron desaprobación por la operación militar estadounidense y la calificaron de contraria al derecho internacional.

En un comunicado emitido el sábado, la UA pidió respeto al derecho internacional y, aunque no condenó directamente el ataque de EE.UU. contra Venezuela, afirmó que los problemas internos del país sudamericano deben resolverse mediante un "diálogo político inclusivo"

"La Unión Africana reafirma su firme compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía de los Estados, su integridad territorial y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal como se consagran en la Carta de las Naciones Unidas", señaló la UA.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) se sumó al comunicado de la UA, reconoció el derecho de los Estados a luchar contra el crimen internacional y pidió respeto por la soberanía y la integridad territorial del país sudamericano.

"Aunque reconoce el derecho de los Estados a luchar contra los crímenes internacionales, incluidos el terrorismo y el tráfico de drogas, la Cedeao desea recordar a la comunidad internacional su obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los otros países, tal como está consagrado en el derecho internacional, especialmente (...) la Carta de las Naciones Unidas", señaló en una nota a última hora del domingo.

El 3 de enero Estados Unidos anunció la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.