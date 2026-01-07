Al menos 19 personas resultan heridas tras choque de autobuses en capital paraguaya

El accidente ocurrió en una vía del barrio Loma Pytã cuando un autobús impactó contra otro vehículo similar que había detenido su marcha, dijo a la radio local Monumental el bombero Rubén Martínez.

Dos pasajeros que resultaron heridos "perdieron gran cantidad de sangre en el lugar", por lo que fueron trasladados a un hospital cercano, indicó el vocero del CBVP.

Igualmente, uno de los conductores sufrió un "traumatismo importante" en el tórax y fue internado en el Hospital del Trauma de Asunción, añadió Martínez, quien destacó que el hombre se encuentra "estable".

En total, acudieron al lugar ocho ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) para asistir a los heridos, que en su mayoría sufrieron "cortes en la cabeza", el rostro y traumatismos, según Martínez.

