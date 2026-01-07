Al menos 5 policías heridos en India en una protesta por demoliciones junto a una mezquita

"Entre 25 y 30 personas participaron en el ataque con piedras contra equipos policiales, en el que cinco policías resultaron con heridas leves", dijo a la agencia de noticias india PTI el subcomisario policial Nidhin Valsan.

El agente confirmó que las fuerzas de seguridad utilizaron posteriormente gas lacrimógeno para controlar la situación y proseguir con la demolición, que ocurrió en la zona de Turkman Gate, junto a la mezquita de Faiz-e-Elahi.

La campaña de derribo culminó esta madrugada, según las autoridades, que aseguraron que se tomarán medidas contra las personas que atacaron a la Policía.

Según el subcomisario Valsan, se demolieron un salón de banquetes y una construcción que funcionaba como dispensario.

En las imágenes posteriores al derribo publicadas en los medios indios se observan los restos de los edificios demolidos junto a la mezquita, que sigue en pie.

Las demoliciones de construcciones ilegales son habituales en la India, principalmente en sus grandes metrópolis.

Estas operaciones provocan en ocasiones tensiones con las autoridades encargadas de llevar a cabo las demoliciones o de supervisarlas.

En 2024, cuatro personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el norte de la India cuando un grupo trató de impedir la demolición de una mezquita y una escuela de la comunidad musulmana.

La India ha vivido en el pasado sangrientos choques entre hindúes y musulmanes que han dejado miles de muertos y heridos.

La llegada al poder del líder nacionalista hindú Narendra Modi ha coincidido con una radicalización de la mayoría hindú y, de acuerdo con numerosas organizaciones de derechos humanos, también con un aumento desproporcionado de ataques contra la minoría musulmana.