Alemania, escéptica por argumentos de EEUU en Consejo de Seguridad de ONU sobre Maduro

"Los EE.UU. no presentaron de forma convincente de que la operación fuera conforme con el derecho internacional", dijo en rueda de prensa el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, al comentar la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esa sesión "no se alcanzó una valoración conjunta", destacó Kornelius, que valoró las discusiones de la ONU como un "paso importante", también para que Alemania pueda hacer una valoración sobre lo ocurrido el sábado en Venezuela.

El Gobierno de Alemania, según explicó el canciller germano, Friedrich Merz, calificó de "complejo" el marco jurídico de la operación estadounidense contra Maduro, por lo que, en Berlín, el Ejecutivo aún trabaja en emitir una valoración jurídica sobre la misma.

"El marco jurídico de la operación de EE.UU. es complejo. Nos tomaremos nuestro tiempo para analizarlo. En principio, en las relaciones entre Estados deben aplicarse los principios del derecho internacional", indicó el jefe del Gobierno de Alemania en su reacción del sábado ante la captura de Maduro.

Según explicó Waltz en la ONU, su país desarrolló una "acción policial" conforme "con la responsabilidad del presidente de EE.UU." en su labor para "proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país contra un fugitivo directamente responsable del narcoterrorismo que ha causado la muerte de miles de estadounidenses".

Maduro se encuentra actualmente en el Metropolitan Detention Center de Nueva York, donde se enfrenta a una acusación de, entre otros cargos, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas automáticas.

El venezolano se declaró no culpable de los cargos esos cargos y aseguró que es "un prisionero de guerra" en su primera declaración en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.