Analistas ubican en el 1,3 % la estimación de crecimiento del PIB de México en 2026

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,8 %, previsto por Banorte.

En contraste, Scotiabank estimó una subida de apenas 0,6 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,8 % y 2,8 %.

Para 2027, los analistas privados ubicaron su perspectiva del PIB mexicano en un 1,8 %.

Por su parte, la Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) hasta su próxima decisión de mayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se posicionó en 6,5 %, lo que supondría solo dos recortes de un cuarto de punto porcentual en el año, desde un 7 % al cierre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, la encuesta de Citi elevó las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4 %, desde un 3,9 %.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas redujeron la estimación de 4 %, por encima de la tasa objetivo de 3 % del Banxico.

“Para el cierre de 2027, las expectativas de inflación general y subyacente se ubicaron en 3,7 % y 3,71 %, respectivamente”, añade el documento.

Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3,7 %.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 19 unidades al finalizar 2026.

Para el próximo año, el consenso auguró que el tipo de cambio se ubique en 19,5 pesos por dólar.