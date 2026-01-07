Aviación italiana condena incidente de propalestinos que retrasaron un vuelo a Tel Aviv

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas increparon a los pasajeros del vuelo con dirección a Israel durante veinte minutos, lo que provocó un retraso de dos horas en el despegue y por el que el presidente de ENAC, Pierluigi Di Palma, ha recibido más de 900 correos electrónicos denunciando el incidente.

"Italia es y seguirá siendo un país que rechaza toda forma de odio y discriminación. Los aeropuertos italianos son puertas abiertas al mundo y el transporte aéreo es un puente inmaterial que une culturas y países separando cualquier forma de prejuicio", afirmó Di Palma en un comunicado.

En este sentido, ENAC calificó de "episodio grave" unos hechos que "contravienen los principios de seguridad, neutralidad y respeto a las personas que rigen el sistema de transporte aéreo".

El presidente se reunirá en los próximos días con el embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, "con el fin de garantizar el compromiso del ente, de las instituciones y de los operadores del transporte aéreo nacional en condenar toda forma de discriminación o intimidación y en combatir cualquier forma de violencia".

En este sentido, informaron de que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la repetición de episodios similares y han solicitado a la Policía la identificación de los manifestantes violentos.

Según informó el martes la Comunidad Hebraica de Milán en su portal web oficial, el incidente se produjo cuando varios pasajeros israelíes se dirigían al control de seguridad tras facturar en su puerta de embarque.

En ese momento, alrededor de quince pasajeros con destino a Marruecos, cuya facturación se encontraba cercana a la del vuelo a Israel, comenzaron a corear consignas de "Palestina libre" y a bloquearles el paso, lo que derivó en empujones y provocaciones.

Las imágenes del altercado fueron difundidas y se viralizaron en redes sociales a través de un portal de noticias israelí.