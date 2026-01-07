Bélgica celebra la captura de Maduro, pero cuestiona la forma y duda de los próximos pasos

"Nadie puede lamentar la salida de Maduro, a menos que sea de extrema izquierda. Su lugar está en la cárcel", afirmó De Wever en una entrevista en el medio belga VRT NWS, en la que calificó al líder chavista de "criminal, dictador y asesino".

Sin embargo, el primer ministro de Bélgica expresó dudas sobre los métodos empleados por la Administración estadounidense y también sobre los próximos pasos que seguirá el estado venezolano tras la captura.

"La forma en que se llevó a cabo y los pasos posteriores plantean interrogantes. ¿Cuál es el plan para que este país vuelva a ser democrático y próspero? Espero respuestas a estas preguntas antes de emitir un juicio definitivo", aseveró el mandatario belga, después de que la vicepresidenta del Gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo de presidenta, con el beneplácito del presidente de EEUU, Donald Trump.

Al ser preguntado por las relaciones transatlánticas, De Wever hizo hincapié en la "alianza histórica" entre Bélgica y Estados Unidos, que va "más allá de la presidencia", aunque insistió en la necesidad de una Europa fuerte en este contexo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es evidente que Europa debe valerse por sí misma en este mundo gobernado por grandes potencias que no dudan en ignorar el derecho internacional cuando les conviene e incluso en usar la fuerza. Es un mundo en el que Europa no puede seguir refunfuñando sobre el derecho internacional, sino que debe desarrollar sus capacidades militares para ser más creíble y, si es necesario, actuar con autonomía", enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la primera reacción del primer ministro de Bélgica tras la operación estadounidense del pasado 3 de enero, en la que EEUU capturó al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, que comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York.