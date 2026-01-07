Brasil prohíbe la venta de algunas leches de fórmula de Nestlé por una posible toxina

La medida de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), de carácter preventivo, afecta a los productos comercializados bajo cinco marcas pertenecientes a la multinacional suiza, entre ellas Nestogeno y Nanlac, señaló un comunicado de la institución.

La razón detrás de la prohibición es la posible contaminación de las leches de fórmula con cereulide, una toxina que puede causar vómitos persistentes, diarrea, soñolencia excesiva, lentitud motora e incapacidad para reaccionar.

Nestlé ya inició de forma voluntaria la retirada de estos productos en todo el mundo, después de detectar la toxina en la fórmula producida en una fábrica en Países Bajos.

Anvisa advirtió a los consumidores de las marcas afectadas que se fijen en el número de lote de los productos antes de comprar.

La multinacional suiza aseguró en un comunicado que, más allá de los lotes problemáticos, el resto de sus leches de fórmula son "seguras" para el consumo.