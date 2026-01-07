Brasil registró en 2025 la segunda mayor fuga de dólares del país en 44 años

Con la elevada salida de divisas, el resultado anual negativo en 2025 tan solo fue inferior al registrado en 2019 (44.768 millones de dólares) en los últimos 44 años.

El saldo negativo en la diferencia entre los dólares que ingresan y los que salen del país en 2025 dobló el de 2024 (15.918 millones de dólares), que ya había sido el tercero mayor en la historia.

El resultado negativo el año pasado fue provocado principalmente por la fuga récord de recursos de la cuenta financiera (inversiones extranjeras directas, inversiones en bolsa o en títulos, remesas de dividendos y otras operaciones financieras), que terminó 2025 con un saldo negativo de 84.467 millones de dólares.

Se trata del segundo mayor valor de retiro de dólares de operaciones financieras en Brasil después del de 2024 (84.396 millones de dólares).

En la cuenta comercial, por su parte, se registró en 2025 un saldo positivo de 49.151 millones de dólares.

Pese a la elevada fuga de divisas, el real brasileño registró en 2025 una subida del 11,18 %, su mayor apreciación anual frente al dólar de la última década. La moneda brasileña no acumulaba una apreciación tan fuerte frente al dólar desde 2016, cuando su valor aumentó un 17,8 %.

En 2024, por el contrario, el real sufrió una depreciación del 27,35 %, la mayor pérdida de valor desde 2020 (-29,33 %), cuando la economía sintió los efectos negativos de la pandemia.

Parte de la fuga de dólares en Brasil es atribuida a las dudas de los inversores en torno a la capacidad del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de reducir el elevado déficit en las cuentas públicas del país.

Desde que asumió su tercer mandato, en enero de 2023, Lula viene prometiendo reducir a cero el déficit fiscal primario de Brasil y hasta ahora no lo ha logrado.

El déficit de las cuentas públicas de Brasil en el acumulado de los últimos doce meses hasta noviembre era equivalente al 8,13 % del producto interior bruto (PIB).

Por su parte, el déficit primario, usado como referencia por el Gobierno para medir la salud de sus cuentas y que no incluye los intereses de la deuda, equivalía al 0,36 % del PIB en doce meses hasta noviembre.