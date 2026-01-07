Camboya detiene y extradita a China a magnate acusado en EEUU de liderar centros de estafa

En un comunicado, el Ministerio de Interior de Camboya informó de que la detención del empresario chino, que dirigía su conglomerado desde Nom Pen, se produjo el martes "en el marco de la cooperación para combatir la delincuencia transnacional y a solicitud de las autoridades de China".

Junto al magnate de 37 años fueron capturados los también chinos Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, todos extraditados al gigante asiático.

El escrito señala que esta detención se concretó "tras meses de investigación conjunta" con China y agrega que Chen Zhi fue despojado de su nacionalidad camboyana en diciembre a través de un decreto real, después de que Nom Pen asegurase el año pasado que el empresario la había obtenido cumpliendo todos los requisitos de ley.

A mediados de octubre pasado, la Fiscalía del distrito Este de Nueva York y la división de Seguridad Nacional de Justicia de Estados Unidos acusaron a Chen Zhi de delitos financieros relacionados con el trabajo forzado.

Las autoridades de EE.UU. sostienen que el magnate dirigía un imperio delictivo bajo el paraguas de Prince Group, que tiene empresas en más de 30 países, en el que forzaba a trabajar realizando estafas 'online' a "escala industrial" a "cientos" de víctimas de trata confinadas en "recintos similares a prisiones" en Camboya.

Por este caso, el Departamento de Justicia le decomisó al conglomerado 15.000 millones de dólares en bitcóin, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del organismo.

Entonces, el portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, Touch Sokhak, dijo a EFE que el acusado no se encontraba en el país y que ni él ni su compañía estaban acusados de ninguna irregularidad en el país.

A raíz de la denuncia de EE.UU., que ordenó su detención, varios territorios, entre ellos Singapur, Taiwán y Hong Kong, iniciaron una campaña de medidas contra el imperio de Chen.

EE.UU. se ha comprometido a recuperar los bienes robados y llevar ante la Justicia al magnate, que en la última década, desde que creó Prince Group, hizo donaciones de al menos 3 millones de dólares al Gobierno camboyano y otros 16 millones en obras comunitarias a través de una fundación.