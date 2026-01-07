Canciller iraní viajará mañana a Líbano después de que su homólogo rechazase invitación

“Buscamos ampliar las relaciones con todo el conjunto del Líbano y con el Gobierno libanés”, afirmó Araqchí en declaraciones a periodistas tras una reunión del Gabinete.

“Existe motivación tanto de nuestra parte como de la parte libanesa”, aseguró.

Irán invitó al ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, a visitar Teherán a mediados de diciembre del año pasado, pero el político rechazó la invitación.

Araqchí calificó el rechazo de “desconcertante” y aceptó viajar él a Beirut, visita que realizará mañana acompañado por una delegación económica.

“Si Dios quiere, espero que volvamos a unas muy buenas relaciones”, dijo.

Además de con Rajji, el jefe de la diplomacia iraní tiene previsto reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri; el presidente del país, Joseph Aoun, y con miembros del partido-milicia Hizbolá, uno de sus principales aliados en la región.

Las relaciones entre Irán y Líbano se han deteriorado en los últimos meses por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado.

La polémica reciente entre ambos países surgió tras unas declaraciones de Ali Akbar Velayatí, asesor del líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien afirmó que la existencia del grupo chií libanés era “más importante que el pan y el agua” para el Líbano, lo que generó una respuesta inmediata de Rajji defendiendo la “soberanía y libertad” del país.

El Líbano mantiene actualmente contactos a través de un comité encargado de supervisar la tregua de noviembre de 2024 entre Hizbulá e Israel, en medio de acusaciones de que la milicia chií estaría rearmándose.