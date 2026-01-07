China sanciona a dos ministros y a una fiscal taiwaneses por actos "independentistas"

En una comparecencia de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua afirmó que la ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, y el titular isleño de Educación, Cheng Ying-yao, habían sido incluidos en la lista de "independentistas acérrimos" de Taiwán, compuesta actualmente por catorce personas.

Los "independentistas" de Taiwán son "infractores de la ley y delincuentes empeñados en dividir el país y sabotear el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho, y son traidores a la nación china que perjudican los intereses de sus compatriotas chinos", aseguró el vocero.

Las sanciones incluyen la prohibición de entrada al continente y a las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao, tanto para los ministros como para sus familiares, así como la prohibición de que sus empresas asociadas obtengan beneficios en territorio continental, entre otras medidas.

"Adoptaremos todas las medidas necesarias para castigarlos de conformidad con la ley y exigirles responsabilidades de por vida", subrayó Chen, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portavoz también anunció sanciones contra Chen Shu-yi, de la Fiscalía Superior de Taiwán, por ser "cómplice" de los "ejecutores de la 'independencia' de Taiwán".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los últimos meses, el Gobierno chino ha emprendido acciones contra varios ciudadanos taiwaneses, pese a no tener jurisdicción sobre la isla autogobernada, que califica este tipo de actuaciones como "represión transnacional".

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.