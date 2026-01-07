Cientos atienden llamado de Petro a movilización contra amenazas de Trump a "la soberanía"

Desde temprano, los manifestantes comenzaron a ocupar la principal plaza de Bogotá, una escena que se repitió en varias ciudades de Colombia como Cali, Cúcuta y Medellín donde manifestantes también atendieron el llamado de Petro a la denominada marcha "por la democracia y la soberanía".

Frente al escenario instalado en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del Capitolio Nacional, cientos de personas se apretujaban tras las vallas metálicas, algunas protegidas con paraguas y otras envueltas en plásticos de colores para resistir la llovizna intermitente a la espera de la intervención del mandatario, que ha despertado máxima expectativa por lo que pueda decir.

En la multitud predominaban camisetas amarillas, banderas de Colombia y pancartas con mensajes de respaldo al Gobierno, mientras vendedores ambulantes se abrían paso ofreciendo café caliente y ponchos.

En este escenario los carteles marcaron el pulso político de la jornada ya que sobre telas rojas y pancartas blancas se leían mensajes como "Respete a Colombia", en alusión a Trump; "Petro no es narcotraficante", y "Gracias Petro", junto a mensajes de apoyo a iniciativas gubernamentales como la reforma pensional que espera el visto bueno o el rechazo de la Corte Constitucional.

Asimismo, algunos afiches, impresos de forma artesanal y otros producidos por organizaciones políticas, mezclaban consignas de respaldo al Gobierno con críticas a Estados Unidos y alusiones a una supuesta injerencia extranjera, mientras banderas rojas y tricolores se agitaban frente a la fachada de piedra de la Catedral Primada.

En otras ciudades del país como Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, la jornada tuvo un momento simbólico cuando un grupo de manifestantes marchó hacia el Puente Internacional Simón Bolívar para expresar su respaldo a la soberanía nacional y regional.

El punto culminante del encuentro ocurrió justo en el paso fronterizo, cuando el grupo de colombianos se encontró con ciudadanos venezolanos afines al detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un gesto de unidad, los asistentes utilizaron hilo y aguja para coser ambas banderas, simbolizando el lazo indisoluble entre las dos naciones.

Mientras unían los colores patrios, los manifestantes entonaron los himnos de Colombia y Venezuela, transformando el puente en un escenario de fraternidad política y cultural en medio de la situación que atraviesa el país caribeño.

Durante el acto, los portavoces de la movilización enfatizaron en un mensaje de integración y resistencia frente a las presiones de Estados Unidos.

"Somos una sola bandera, somos colombianos, somos venezolanos, somos latinoamericanos. Exigimos soberanía y ser libres; no podemos permitir la presión del gobierno norteamericano", expresaron los manifestantes.

Luego de esto, regresaron a Cúcuta a encontrarse con el otro grupo de simpatizantes que recorrían las calles de esa ciudad colombiana.

Entre tanto, en Cali (suroeste) la jornada también convocó a cientos de manifestantes que se concentraron en la Plazoleta de San Francisco con pancartas y arengas contra el presidente estadounidense.

La misma escena se repitió en Medellín (noroeste) donde los manifestantes salieron al parque Bicentenario con banderas de Colombia y mensajes de apoyo a Petro y crítica a Trump.

La movilización de este miércoles, la primera que se realiza en Colombia este año, no ha estado ajena a las críticas ya que desde diversos sectores advierten que el Gobierno de Petro la utiliza como plataforma de cara al periodo electoral que inicia el 8 de marzo con las legislativas y continúa el 31 de mayo cuando se voten las presidenciales, que pueden tener una segunda vuelta, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.

Además, investigadores incluidos en las bases de datos del Ministerio de Ciencia denunciaron haber recibido en las últimas horas invitaciones a la movilización, en comunicaciones enviadas por esa entidad.