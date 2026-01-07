Colombia comienza la subasta de Títulos de Tesorería por 120 millones de dólares

El Ejecutivo recibió ofertas de compra por 1,86 billones de pesos (unos 496 millones de dólares), es decir 6,2 veces el monto convocado inicialmente, detalló esa cartera en un comunicado.

"La demanda permitió activar las cláusulas de sobre adjudicación, 150.000 millones pesos (unos 40 millones de dólares) adicionales al monto inicialmente subastado de 300.000 millones de pesos (unos 80 millones de dólares)", agregó la información.

Las tasas de corte de la subasta fueron de 6,341 % para los TES con vencimiento a 2031; 6,450 % para los que caducan en 2055, y 6,350 % para los que vencen en 2062.

El martes, el Gobierno también emitió 250.000 millones de pesos (unos 66 millones de dólares) en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) con vencimiento al 15 de diciembre de 2026.

"Se recibieron posturas de compra por 752.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) en valor nominal, equivalente a 0,8 veces el monto ofrecido, correspondiente a 900.000 millones de pesos (unos 240 millones de dólares)", precisó el Ministerio.

Estas colocaciones ocurren en un contexto en el que el Gobierno decretó el pasado 22 de diciembre la emergencia económica por 30 días luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.