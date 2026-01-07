Delcy Rodríguez designa a nuevo jefe de Guardia de Honor y de contrainteligencia militar

El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata.

En este sentido, afirmó que Rodríguez "expresó su reconocimiento" al militar por "la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.

"Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República", agregó Ñáñez.

Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país.