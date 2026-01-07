Deniegan visados a parte del personal de firmas de Hong Kong en la CES de Las Vegas

La representación hongkonesa agrupa a 61 firmas, de las cuales 47 cuentan con apoyo de la Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de Hong Kong, según declaró su consejero delegado, Terry Wong, al diario South China Morning Post (SCMP).

Esta cifra supera con creces las ediciones precedentes y evidencia, en palabras de Wong, “la maduración de startups locales en ámbitos como salud digital, inteligencia artificial y materiales avanzados, muchas ya en etapa de comercialización con vocación global”.

No obstante, el rotativo hongkonés recoge testimonios de expositores que revelan que decenas de empleados no lograron viajar a Estados Unidos al recibir denegaciones de entrada, sobre todo aquellos con trayectoria previa en entidades chinas sancionadas por Washington, como Huawei Technologies y SenseTime.

Algunos expositores funcionan con un único representante y los afectados denuncian controles más exhaustivos y demoras mayores en los trámites respecto a años anteriores.

La agenda de Sun Dong, que incluía asistencia a la feria, encuentros con compañías de Silicon Valley y recepciones en San Francisco, fue suspendida el martes sin motivación explícita. Su departamento alegó una “evaluación dinámica” de la oportunidad de viajes oficiales al exterior.

Observadores relacionan la medida con la escalada de fricciones diplomáticas tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Pekín expresó “profunda consternación” ante lo que calificó de “uso descarado de la fuerza” contra un Estado soberano, tachando la acción de “grave violación del derecho internacional” que “atenta contra la soberanía venezolana” y “compromete la estabilidad regional”, según comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Expertos consultados estiman que la visita de un alto funcionario hongkonés podría haber sido percibida como aval implícito a la postura estadounidense en este conflicto.

Wong subrayó que la exposición hongkonesa “avanza conforme a lo establecido” y transmitió confianza en los resultados. La muestra, abierta del 6 al 9 de enero, sostiene el objetivo de posicionar a Hong Kong como polo global de innovación pese a los obstáculos administrativos y geopolíticos.