Economía española crece un 0,7 % el cuarto trimestre del año, una décima más que anterior

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que avanzó el dato este miércoles, indicó que el consumo privado será el "principal determinante" de la buena evolución económica, gracias al empleo y a las ganancias de poder adquisitivo, así como la inversión empresarial.

Por el contrario, reconoció que el sector exterior (exportaciones) "va a detraer algunas décimas" al crecimiento de PIB.

Según explicó, ese 0,7 % del último trimestre del año tendrá "un efecto arrastre" de un punto porcentual para 2026, lo que "acerca" el cumplimiento del 2,2 % previsto el Ejecutivo para el conjunto del año.

Cuerpo consideró que el "liderazgo" de España en el ámbito económico es "particularmente relevante" teniendo en cuenta el "contexto complejo y de desaceleración" de los principales socios comerciales, y también porque el patrón de crecimiento es "saneado y equilibrado".

