EEUU apuesta por la diplomacia con Groenlandia y anuncia reunión con Dinamarca

"Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada por si EE.UU. contempla acciones militares en Groenlandia.

Leavitt dijo que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado la acción de la anexión de la isla como "beneficiosa para la seguridad de EE.UU".

"El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo podría llevarse a cabo una posible compra", recalcó la portavoz.

El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la propia Leavitt no habían descartado esta semana la posibilidad de enviar fuerzas armadas para anexionar la isla, al contrario de lo que había hecho ayer el enviado especial de Trump para este territorio ártico, Jeff Landry, que defendió su independencia con acuerdos económicos con Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vía diplomática se intensificará la próxima semana en Washington con una reunión con la diplomacia danesa, confirmó hoy en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien rechazó hacer más comentarios sobre la cuestión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, había informado ayer de que había solicitado una reunión con Rubio y que era necesario aclarar algunos "malentendidos", como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentra llena de barcos chinos.

Rasmussen resaltó ayer que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió "respeto" para lo que considera una "línea roja".

Está previsto que en la reunión con EE.UU. participe también la consejera de Asuntos Exteriores del Gobierno autónomo de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

"Mi mensaje principal será que Groenlandia necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Groenlandia en lo que se refiere a la seguridad en el Àrtico", dijo Motzfeldt al diario digital groenlandés Sermitsiaq.

Motzfeldt quiere saber "por qué era necesario que Estados Unidos hiciera unas declaraciones tan agresivas para que de ahora en adelante no haya malentendidos: somos amigos y aliados".

La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció también hoy que la semana que viene mantendrá una reunión sobre la relación con Estados Unidos con los líderes de los partidos políticos daneses y los cuatro diputados de los territorios autónomos (Groenlandia y las Islas Feroe).

Los ministros de Exteriores de los tres países que conforman el llamado Triángulo de Weimar (Francia, Alemania, Polonia) reiteraron hoy su apoyo a Dinamarca, un día después de que hicieran lo propio los líderes de seis países europeos, entre ellos España.

"Groenlandia no está en venta y no se compra", subrayó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos alemán, Johan Wadephul, y polaco, Radoslaw Sikorski.

Mientras los dos últimos adoptaron un tono más conciliador, Barrot insistió en que "Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea", tras recordar que Francia ha iniciado "reflexiones" que tiene intención de compartir con sus socios comunitarios, sobre la forma de defender sus intereses "si estuvieran amenazados", en una alusión directa a las manifestaciones sobre Groenlandia delTrump.

Barrot añadió que se trataría de poner en pie un dispositivo "para disuadir cualquier forma de amenaza a sus intereses", pero evitó hablar de "represalias", como lo había hecho horas antes cuando anunció esa iniciativa.

Al ser preguntada hoy en rueda de prensa por una posible intervención militar estadounidense en Groenlandia, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar que "la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU", sin entrar en más detalles.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.