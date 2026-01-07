EEUU dice que la tripulación del petrolero incautado en el Atlántico podría ser enjuiciada

"Se trataba de un buque de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado, y Estados Unidos, bajo la Presidencia actual, no va a tolerar esto", indicó Leavitt en rueda de prensa.

La secretaria de Prensa estadounidense insistió en que el petrolero, que Washington llevaba persiguiendo por más de dos semanas y que portaba bandera rusa, había sido sancionado y tenía "una orden judicial de incautación".

"Esto significa que la tripulación está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación de la ley federal, y será trasladada a Estados Unidos para su procesamiento judicial si fuera necesario", añadió.

La portavoz aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, aplicará plenamente su política de sanciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comando militar estadounidense en Europa confirmó este miércoles la incautación del petrolero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1' y especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 'Marinera' es uno de los cuatro tanqueros vinculados a Venezuela que EE.UU. ha incautado desde que inició sus presiones sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por Washington y llevado a Nueva York para su enjuiciamiento.

La Guardia Costera estadounidense trató de abordar al tanquero en diciembre de 2025, pero la tripulación logró escapar. El navío inició su travesía con bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante la persecución.

Preguntada sobre si estas acciones podrían tensionar las relaciones de Trump con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, la portavoz de la Casa Blanca resaltó los "buenos" vínculos entre estos líderes, aunque insistió en que el estadounidense hará cumplir la política que más convenga al país norteamericano.

"Con respecto a la incautación de estos buques, esto significa hacer cumplir el embargo contra todos los buques de la 'flota fantasma' que transportan petróleo ilegalmente (...) Esa es la política de esta Administración, y (Trump) no teme implementarla".