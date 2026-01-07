EEUU intercepta un petrolero en el Caribe y uno en el Atlántico relacionados con Venezuela

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en un mensaje en X.

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.

Sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en la que predominan las banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final", añadió en el mensaje el Comando.

Noem aseguró que el petrolero se encontraba "en aguas internacionales cerca del Caribe" y que "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

Este miércoles, el comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', con un mensaje en X, donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

La Guardia Costera de EE.UU. interceptó al navío "por violaciones de las sanciones" de Washington, en "virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras haber sido rastreado por el USCGC Munro", agrega la publicación.

"El navío había estado intentando evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de eludir la justicia", indicó Noem, en un mensaje en X donde compartió imágenes de la operación.

Y añadió: "Nunca renunciaremos a nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que lo encontremos, y punto".

El 'Marinera' inició su travesía con el nombre 'Bela 1' y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE.UU.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la "intercepción ilegal" del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, informó un funcionario estadounidense citado por The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron embarcaciones rusas en las proximidades.

El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

Con estos dos nuevos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, entre otros.