EE.UU. planea abordar un petrolero ruso-iraní que escapó del bloqueo en Venezuela

El Marinera, un petrolero que inició su travesía con el nombre Bela-1 y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE.UU., está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro y se encuentra en remotas aguas al sur de Islandia.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia ha enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso el Marinera, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Este martes, la televisión estatal rusa RT compartió una supuesta imagen desde el puente del Marinera en el que se puede observar un navío supuestamente de la Guardia Costera estadounidense siguiendo de cerca al petrolero.

Según fuentes consultadas por Fox News, el Pentágono está vigilando los movimientos del petrolero ruso desde Irlanda y Reino Unido y ha desplegado a aviones de vigilancia marítima P-8 Poseidon ante un posible abordaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy