Ejército israelí ataca una residencia familiar en Gaza al oeste de la línea amarilla

"Hoy miércoles, terroristas de Hamás dispararon contra una zona donde operan tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza", afirmó a su vez el Ejército israelí en un comunicado.

"En respuesta, el Ejército y el Shin Bet (agencia israelí de seguridad interior) atacaron con precisión a un terrorista clave de Hamás que perpetraba ataques terroristas contra las tropas en el norte de la Franja de Gaza", agregó la nota militar, sin especificar el número de víctimas.

Fuentes locales informaron a EFE de que el ataque se produjo contra la vivienda de la familia Adwan, cerca de la calle Yafa de la ciudad de Gaza. Según las fuentes, la casa fue bombardeada dos veces por aviones militares israelíes.

Según la Defensa Civil de Gaza, hasta ahora se han recuperado los cuerpos de un hombre y una mujer de entre los escombros.

Además, fuentes médicas del hospital gazatí Al Ahli informan haber recibido un número indeterminado de heridos a raíz del ataque.

Al menos 424 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, según informó ayer el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, vinculado a Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.199.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71.391 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171. 279 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad.