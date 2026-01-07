El azafrán de Afganistán es coronado como el mejor del mundo por décima vez

El Instituto Internacional del Sabor, con sede en Bruselas, otorgó al producto su premio al "Sabor Superior" tras las evaluaciones de 2026, basándose en "estándares sensoriales precisos como el color, el aroma y el sabor deseable", informó este miércoles la Dirección de Información y Cultura de Herat en un comunicado.

Este galardón confirma la hegemonía de la especia afgana frente a competidores globales y resalta, según las autoridades locales, "el nombre de Afganistán entre los productores de productos de alta calidad en todo el mundo".

El jefe de la Asociación del Azafrán de Afganistán, Haji Ibrahim Adel, celebró el reconocimiento como una prueba de la consistencia del sector agrícola local.

"Ganar el primer lugar como el mejor azafrán del mundo por décima vez refleja la alta calidad del azafrán afgano y ha fortalecido aún más su posición en los mercados globales", declaró Adel.

Según datos de la Asociación, el año pasado se exportaron 38 toneladas de azafrán por un valor de 67,58 millones de dólares. Los principales destinos fueron Estados Unidos, países europeos y naciones árabes, mientras que China ha comenzado a mostrar interés en adquirir la producción afgana.

Herat es el corazón de esta industria, produce el 95 % del azafrán de Afganistán y cuenta actualmente con unas 1.500 hectáreas dedicadas a este cultivo.

El azafrán se ha promovido intensamente durante la última década como la alternativa viable y legal al cultivo de amapola (opio), ofreciendo un sustento económico a miles de familias en una región golpeada por la crisis económica.