El clima complica la búsqueda del español desaparecido en Indonesia tras tercera extensión

"Las corrientes pueden ser bastante fuertes y se espera que en algunos lugares (de búsqueda) llueva tanto por la mañana como por la tarde", adelantó ayer Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Los barcos amarrados en el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, zarparon esta mañana alrededor de una hora más tarde de su horario habitual, con las primeras luces del día.

Hasta el puerto, como cada mañana desde el accidente, acudieron familiares del desaparecido para mostrar su apoyo al trabajo de los rescatistas indonesios y agradecer su labor.

Los equipos de búsqueda aprobaron en la noche del miércoles extender -por tercera ocasión- el despliegue hasta el viernes, si bien esta noche está previsto que analicen los resultados de la presente jornada para decidir el siguiente paso.

Para la ampliación, las autoridades tuvieron en cuenta tanto la solicitud formal realizara ayer por la Embajada de España en Indonesia como la petición de las familias de realizar "un último esfuerzo".

El hallazgo el martes de los restos mortales de una tercera víctima junto a los restos del casco del barco siniestrado, a unos 14 kilómetros de distancia del punto donde se sospecha se hundió la nave, provoca que los equipos se centren a partir de ahora en peinar la superficie marina y las zonas costeras.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El menor que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.