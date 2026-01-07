El DAX hace historia al superar los 25.000 puntos y termina el día en 25.122,26 unidades

El DAX 40 logró un hito en su historia al superar los 25.000 puntos, lo nunca visto en el parqué de Fráncfort, una subida que demuestra que la actividad bursátil no se han visto afectada por las tensiones geopolíticas provocadas por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y las declaraciones sobre Groenlandia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Para el principal selectivo de Fráncfort, la jornada la terminó con 25.122,26 puntos, por encima de los 24.868,69 puntos del cierre de la víspera.

El MDAX de las medianas empresas finalizó el día, tras ganar un 1,24 %, en los 32.064,64 puntos

El selectivo de las tecnológicas TecDAX también tuvo un día de una notable subida, al ganar un 1,18 % hasta los 3.795,71 puntos, por lo que recuperó valores del pasado mes de julio, en el que se movió en uno de sus registros más altos (3.974,28 puntos).

Las ganadoras del día fueron la empresa de comercio electrónico Zalando SE, que experimentó una subida del 4,87 %, hasta los 25,63 euros por acción, mientras que la armamentística Rheinmetall AG ganó un 4,40 %, hasta los 1.817,00 euros por título, y la tecnológica Siemens se revalorizó un 3,51 % hasta los 256,25 euros por participación.

En el lado de los perdedores en un día histórico para el DAX quedaron la firma de servicios en línea Scout24, que bajó un 3,77 % hasta los 83,00 euros, la firma de bienes de consumo Beiersdorf, que se dejó algo más de tres puntos (3,12 %) hasta los 92,06 euros y Deutsche Börse.

Esa compañía, empresa organizadora de la compraventa de acciones en Fráncfort, cayó en el mejor día de su selectivo DAX 40 un 3,30 %, hasta los 213,60 euros.