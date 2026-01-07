El euro se cambia por debajo de los 1,17 dólares al conocerse la inflación de la eurozona

Berlín, 7 ene (EFE).- El euro se encontraba este miércoles en una franja similar a la del martes, por debajo de los 1,17 dólares en una jornada en la que se confirmaron las expectativas de la inflación de la eurozona, que bajó una décima en diciembre de 2025, hasta alcanzar una tasa interanual del 2 %.