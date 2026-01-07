El Líbano anuncia un muerto y un herido en el nuevo ataque israelí en el sur del país

El Ejército israelí había justificado hoy mismo la acción contra "un terrorista" del grupo chií libanés Hizbulá "en respuesta a las continuas violaciones" por parte de ese grupo de los acuerdos de alto el fuego.

Israel golpeó de nuevo el sur del Líbano tras la muerte ayer, martes, de al menos dos personas en otro ataque contra una aldea de esa zona, que siguió a uno más el lunes.

Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores "regionales e internacionales", de consolidar el alto al fuego.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

Pese a que Hizbulá ha dejado de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha intensificado sus ataques en el sur alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

El Ejército de Israel ha matado a unos 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.