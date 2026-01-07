El primer ministro canadiense viajará a China para relanzar las relaciones bilaterales

Tras visitar China, Carney viajará a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.

En un comunicado, Carney afirmó que "en un momento de ruptura del comercio mundial, Canadá está concentrada en tener una economía más competitiva, sostenible e independiente".

"Estamos creando nuevas asociaciones en todo el mundo para transformar nuestra economía de una que ha dependido de un único socio comercial a una más fuerte y más resiliente a los golpes globales", añadió en referencia a la dependencia de Canadá con respecto a EE.UU.

La visita de Carney será la primera que un mandatario canadiense realiza al país asiático desde 2017 cuando el entonces primer ministro Justin Trudeau se reunió con el presidente Xi Jinping.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque Trudeau intentó ampliar el comercio entre los dos países, las relaciones entre Canadá y China se deterioraron en diciembre de 2018 cuando las autoridades canadienses detuvieron a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la detección de Meng, acusada de violar las sanciones impuestas por Washington contra Irán, las autoridades chinas arrestaron a dos ciudadanos canadienses, el exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michale Spavor, a quienes acusaron de espionaje.

Pekín también impuso sanciones comerciales a Canadá y endureció su postura hacia el país norteamericano.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países no empezaron a mejorar hasta que en 2021 Meng, Kovrig y Spavor fueron liberados en un acuerdo a tres bandas entre Canadá, Estados Unidos y China.

Pero en 2022, Canadá endureció su postura contra Pekín, para alinearse con Washington, y calificó a China como "un actor global cada vez más disruptivo" en su plan estratégico para el Indo-Pacífico en el que también preveía aumentar su presencia militar en la región.

Un año después, los servicios de inteligencia canadienses filtraron que China, junto con India, habían interferido en las elecciones generales de Canadá y acusaron a políticos del país de trabajar para las autoridades de Pekín.

A consecuencia de la revelación, y ante la presión de la opinión pública, el Gobierno canadiense expulsó ese año a un diplomático chino.

En 2024, Canadá volvió a alinearse con Washington e impuso aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos chinos después de que el Gobierno estadounidense adoptará la misma medida.

Pero la salida del Gobierno de Trudeau, el nombramiento de Carney como primer ministro y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, todo a principios de 2025, con sus amenazas de anexión de Canadá y la imposición de aranceles a productos canadienses, Ottawa ha emprendido una campaña diplomática para volver a acercase a China.

Carney aprovechó la cumbre de la APEC en Corea del Sur en octubre de este año para reunirse con Xi, a quien planteó la voluntad canadiense de relanzar las relaciones bilaterales.

En esa reunión, Xi invitó a Carney a visitar oficialmente China, oferta que el primer ministro canadiense aceptó.